またしても崩壊した。一度なら衝撃だが、二度ともなればそれが現実だ。サッカーU-20韓国女子代表が、北朝鮮に再び惨敗を喫した。【注目】「またヤクザサッカー？」日本vs北朝鮮で物議の“グーパンチ”を韓国も問題視4月15日（日本時間）、タイのパトゥムターニー・スタジアムで行われたU-20女子アジアカップ準決勝で、韓国は北朝鮮に0-3で敗れた。雪辱を誓った舞台だったが、結果は変わらなかった。むしろ、グループステージで惨敗