記事ポイントわらび餅専門店「門藤」栃木日光店が5月16日にオープン国産本わらび粉と3種のきな粉でとろける食感を楽しめるわらび餅ドリンク「WARABI-TA」もそろうわらび餅専門店「門藤」栃木日光店が、栃木県日光市にオープンします。門藤の本わらび餅は、国産本わらび粉ときな粉を使った、とろけるような食感が魅力です。お土産にも立ち寄りにも使いやすい新店として注目を集めます。 わらび餅専門店「門藤」栃木日光店