根尾はいまだ無失点と好投を続けている（C）産経新聞社中日の救援右腕、根尾昂が好投を続けている。4月15日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）の7回に3番手で登板すると先頭を出し、二死二塁のピンチを背負ったが、ここで1番・大盛穂をフォークで投ゴロに抑えて役割を果たした。【動画】救援として役目を果たす、根尾のピッチングシーンプロ8年目の根尾は開幕1軍を逃すも、開幕戦でアルベルト・アブレウがコンディション不