ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が16日、Xを更新。婚活をしていると明かした。

西澤アナは米国のプロレス団体WWE取材のため渡米中。「今回の海外とは別のお話になりますが… 実は私、婚活してきました！」と明かした上で「また明日、詳しくお伝えします」と予告。ツーショットの写真を公開したが、男性側はトリミングでカットされていた。

西澤アナは出演中のバラエティー番組「チャンスの時間」で結婚について言及している。過去出演回で、恋愛相談は友達のレインボー池田直人（吉本興業）にすると明かしている。池田が「1回ノリで言うてる時あったな、仲良すぎて、お互い33歳まで彼氏彼女いなくて独身やったら、結婚してもいいかな」と語ると、西澤アナは「言ってたよね」とまんざらでもない様子だった。

西澤アナは1993年（平5）8月12日生まれ、埼玉県出身。中大在学中に「ミス中央大学2013」グランプリ。タレント活動なども行う。就職活動でアナウンサーとしてキー局の入社試験を受けるも全滅。16年サイバーエージェント入社。営業として勤務し、18年4月からABEMA専属アナウンサーとなる。当時は「アナウンサーもどき」などと言われたことを明かしている。

現在はバラエティー番組「チャンスの時間」をはじめ、スポーツ情報番組、定時ニュース、ボートレース番組などに出演。4月1日には初の写真集を出版し、水着姿を披露している。