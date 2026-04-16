ＣＢＣで１５日に放送された「プロ野球・燃えよドラゴンズ２０２６中日―広島」（１９時から１２０分間）の平均世帯視聴率が９・１％（平均個人視聴率は５・２％）だったことが１６日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合、中日先発・マラーは２回二死二塁から投ゴロを一塁へ悪送球して先制点を献上。６回一死から菊池、小園、モンテロに３連続二塁打を浴びて６回途中３失点ＫＯとなった。打線