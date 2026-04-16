１６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５９．２３ポイント（１．３８％）高の２６３０６．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５１．２２ポイント（１．７３％）高の８８６９．４８ポイントと３日続伸した。売買代金は１２９７億７５７０万香港ドルとなっている（１５日前場は１３４９億８６９０万香港ドル）。投資家のリスク選好が強まる流れ。米