１６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５９．２３ポイント（１．３８％）高の２６３０６．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５１．２２ポイント（１．７３％）高の８８６９．４８ポイントと３日続伸した。売買代金は１２９７億７５７０万香港ドルとなっている（１５日前場は１３４９億８６９０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米ハイテク株高が好感されたほか、中国経済の先行き楽観などが相場を押し上げた。昨夜の米株市場では、米国とイランの和平協議が進むと期待される中、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が１．６％高と１１日続伸し、昨年１０月２９日以来となる最高値を切り上げている。一方、取引時間中に中国経済指標が集中して公表され、うち１〜３月のＧＤＰ成長率は５．０％と、市場予想（４．８％）以上に前四半期（２０２５年１０〜１２月）の実績（４．５％）から上向いた。３月の月次統計では、小売売上高が予想を下回ったが、鉱工業生産は予想を上回っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が１０．３％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が８．４％高、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が５．５％高と上げが目立った。ＣＡＴＬに関しては、１〜３月期決算の４８．５％増益が好感されている。

セクター別では、半導体が高い。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が２１．４％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１０．７％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．３％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が７．４％ずつ上昇した。そのほか、人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、ロボットなどの銘柄群も買われている。

自動車セクターもしっかり。比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．６％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．７％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）と小米集団（１８１０／ＨＫ）がそろって２．１％高で引けた。

中国証券セクターも物色される。国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が４．８％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．３％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が２．７％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．４％高と値を上げた。

半面、海運セクターはさえない。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が２．６％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が１．７％、東方海外（３１６／ＨＫ）が１．６％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が０．８％ずつ下落した。

本土マーケットは５日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５３％高の４０４８．６４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。素材、インフラ建設、自動車、消費、不動産、保険・証券なども買われた。半面、エネルギーは安い。医薬、銀行、宇宙・軍需産業も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）