第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が海南省海口市で開催中であり、60を超える国と地域から3400を超えるブランドが出展している。今年会場に登場したAI（人工知能）関連商品は、1カ月数十元の定期利用サービスから約20万元（約460万円）の商用ロボットまで多種多様で、さまざまなニーズを抱えた消費者にとって魅力あるものとなっている。会場で目にした最も低価格の商品は、1カ月の利用料39．9元（約920円）というものだった。