【写真】佐久間大介の自撮りショット／甲斐田晴＆大石昌良（オーイシマサヨシ）とのやりとり／佐久間＆甲斐田＆大石の過去の交流 佐久間大介がXを更新し、甲斐田晴からもらったプレゼントを披露。そこに大石昌良（オーイシマサヨシ）も反応し、3人の仲の良さが伝わるやり取りが話題を集めている。 ■佐久間大介、甲斐田晴からのプレゼントに笑顔！ 佐久間は、「友達がご飯食べた時にくれた(^^) 甲斐田くんありが