佐久間大介が“友達”からのプレゼントを手にどアップ自撮り！「かわいい」「すっぴんお肌綺麗すぎる」「大きな瞳に吸い込まれそう」「爪まで美しい」食事会メンバーとのやり取りも話題

【写真】佐久間大介の自撮りショット／甲斐田晴＆大石昌良（オーイシマサヨシ）とのやりとり／佐久間＆甲斐田＆大石の過去の交流

佐久間大介がXを更新し、甲斐田晴からもらったプレゼントを披露。そこに大石昌良（オーイシマサヨシ）も反応し、3人の仲の良さが伝わるやり取りが話題を集めている。

■佐久間大介、甲斐田晴からのプレゼントに笑顔！

佐久間は、「友達がご飯食べた時にくれた(^^) 甲斐田くんありがとう！！いっぱい聴く(^^)」とつづり、「#甲斐田晴WEATHER」のハッシュタグを添えて投稿した。

写真には、CDを顔のそばに添えてうれしそうな表情を見せる佐久間の姿が収められており、ラフに下ろしたピンクヘアにヴィンテージ風のブラックスウェットを合わせている。

■大石昌良「あれ？おれ同席してたはずなのにもらってないかもあれ？」

この投稿に大石が「あれ？おれ同席してたはずなのにもらってないかもあれ？」と反応。すると甲斐田は、「違いますて あの日はお会いできると思ってなくてマジホントなんです 分かってたら渡してました 今から届けるんで住所リプライで送ってください」とユーモアたっぷりに返答した。

さらに佐久間も「マサヨシに嫉妬させてしまったようだw 3人でご飯楽しかったね(^^) また行こー！(^^)」と応じ、和やかなやり取りを展開。プレゼント報告をきっかけに広がった微笑ましい交流からは、3人の親しい関係性がうかがえる。

SNSでは「目元だけでも喜んでるのわかる」「お顔かわいい」「すっぴんお肌綺麗すぎる」「爪まで美しい」「大きな瞳に吸い込まれそう」「なんて素敵なご飯会」「推しと推し」といった声が寄せられている。

■「甲斐田くんのご招待で、#ROFMAO_2ndライブ にKEY TO LITの猪狩と一緒に参戦させてもらいました!!」

■「オーイシさんと、aikoさんと、焼肉食べた！！！！！！！(^^)」

Snow Man

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