記事ポイント白樺リゾートに天候を気にせず遊べる屋内アミューズメントエリアが登場アスレチック、デジタルゲーム、温水プールを1日中楽しめる宿泊時にも立ち寄りやすい夜まで営業の新スポット白樺リゾート インドアパークが、白樺リゾート池の平ホテルの隣に4月18日からオープンします。白樺リゾート インドアパークは、アスレチックやデジタルゲーム、室内温水プールを天候を気にせず楽しめる屋内アミューズメントエリアです。白