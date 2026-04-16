天候を問わない遊び尽くし空間！ 白樺リゾート「白樺リゾート インドアパーク」

記事ポイント 白樺リゾートに天候を気にせず遊べる屋内アミューズメントエリアが登場アスレチック、デジタルゲーム、温水プールを1日中楽しめる宿泊時にも立ち寄りやすい夜まで営業の新スポット 白樺リゾートに天候を気にせず遊べる屋内アミューズメントエリアが登場アスレチック、デジタルゲーム、温水プールを1日中楽しめる宿泊時にも立ち寄りやすい夜まで営業の新スポット

白樺リゾート インドアパークが、白樺リゾート池の平ホテルの隣に4月18日からオープンします。

白樺リゾート インドアパークは、アスレチックやデジタルゲーム、室内温水プールを天候を気にせず楽しめる屋内アミューズメントエリアです。

白樺リゾート インドアパークは、子どもから大人まで遊びやすく、宿泊時にも利用しやすい夜まで営業する新スポットです。

白樺リゾート「白樺リゾート インドアパーク」

オープン日：2026年4月18日営業時間：9:30〜21:00最終受付：20:30室内温水プール最終受付：20:00営業形態：通年営業（メンテナンス休館あり）料金：インドアフリーパス 大人3,900円、小人3,300円対象施設：森のアスレチック、デジタルラボ、室内温水プール、プリキュアわくわくランド

白樺リゾート インドアパークは、池の平ファミリーランドに誕生した新エリアです。

白樺リゾート インドアパークは、屋内ならではの快適さで、昼も夜も家族のレジャー時間を広げます。

森のアスレチック

構成エリア：カラックリ、きっず×きっず、プラズマカー

森のアスレチックは、屋内でも全身を使って思いきり遊べるアスレチックエリアです。

カラックリ

利用条件：6歳以上大人利用：可能遊具数：40種類以上

カラックリは、滑り台やボールプール、ロープトンネル、吊り橋などで異次元を冒険するような感覚を楽しめる本格アスレチックです。

カラックリは、「宇宙」と「森」を組み合わせた空間演出で、好奇心を刺激する遊びを届けます。

カラックリは、全身を使って遊びたい子どもや大人にぴったりです。

きっず×きっず

利用条件：0歳〜5歳2歳以下：無料

きっず×きっずは、幼児向けに設計された安心して遊べるアスレチックエリアです。

きっず×きっずは、壁掛けアスレチックゲームやソフトブロックを新設し、滑り台やボールプールも楽しめるようにリニューアルしています。

きっず×きっずは、小さな子どもが体を動かしやすい遊びをそろえています。

プラズマカー

利用条件：3歳以上大人利用：可能体重制限：100kgまで

プラズマカーは、ハンドルを左右に動かすだけで進む不思議な乗り物です。

プラズマカーは、ペダルも電池も使わず、家族で一緒に乗って遊べる楽しさが魅力です。

デジタルラボ

体験タイトル数：40タイトル以上内容：国内外のインディーゲーム、次世代クリエイター作品設備：最新PC環境

デジタルラボは、リゾート空間でここならではのゲーム体験を楽しめる新しい形のゲーム施設です。

デジタルラボは、独自性の高いインディーゲームや、ゲーム制作を学ぶ次世代クリエイターの作品に出会えるのが特徴です。

デジタルラボは、ほかの施設ではなかなか出会えないユニークな作品を体験できる場です。

ファミリーゾーン

利用条件：3歳以上設備：85インチ大型モニター

ファミリーゾーンは、家族みんなで楽しめる体験型ゲームを大画面で遊べるエリアです。

オリジナルゲーム

そろえてアニマルズ：対戦連鎖パズルブルっとお宝レーダー：振動宝探し

オリジナルゲームは、白樺リゾートらしい景色や動物の世界観を取り入れた企画が魅力です。

オリジナルゲームは、自然と会話が生まれる遊びや、白樺湖周辺を舞台にした宝探しを楽しめます。

ゲーミングゾーン

利用条件：6歳以上プレイ環境：PC

ゲーミングゾーンは、1人でじっくりインディーゲームに向き合いたい人に向いたエリアです。

室内温水プール

大プール：20m×8m、深さ90〜110cm小プール：4m×4m、深さ50cmスライダー着水プール：長さ4m×4mウォータースライダー：高さ4.2m、全長40m水温（4月〜10月）：30℃水温（11月〜3月）：32℃レンタル：水着、浮き輪

室内温水プールは、20mプールやウォータースライダーを季節や天候を問わず楽しめる施設です。

室内温水プールは、手ぶらでも遊びやすく、家族のおでかけ先として使いやすいのが魅力です。

ホテルと周辺施設

所在地：長野県茅野市白樺湖TEL：0266-68-2100

白樺リゾート池の平ホテルは、インドアパークに隣接し、宿泊とあわせて立ち寄りやすいロケーションです。

営業期間：2026年4月18日〜2026年11月23日営業時間：9:30〜17:00営業形態：シーズン中無休、冬期休業

池の平ファミリーランドは、屋外の遊びとあわせて楽しめるスポットです。

白樺リゾートは、白樺湖畔で遊園地や動物施設、ガーデンなどを満喫できるレイクリゾートです。

白樺リゾート インドアパークは、天候に左右されずに1日たっぷり遊べる新たなおでかけ先として注目です。

白樺リゾート池の平ホテルに宿泊する人にも、日帰りでレジャーを楽しみたい人にも使いやすい施設です。

白樺湖エリアで家族みんなが快適に過ごせる新スポットの紹介でした。

よくある質問

Q. 白樺リゾート インドアパークはいつオープンしますか？

A. 白樺リゾート インドアパークは2026年4月18日にオープンします。

Q. 白樺リゾート インドアパークでは何が楽しめますか？

A. 白樺リゾート インドアパークでは、森のアスレチック、デジタルラボ、室内温水プールなどを楽しめます。

Q. 白樺リゾート インドアパークの営業時間は何時ですか？

A. 白樺リゾート インドアパークの営業時間は9時30分から21時までで、最終受付は20時30分です。

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