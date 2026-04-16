記事ポイントフロッグポッドがCopilot Studioを基礎から学べる新研修を提供します。Copilot Studio入門がAIエージェントの設計から公開、改善までを体験形式で学べます。Copilot Studio入門が助成金活用で受講費用を抑えやすい研修です。フロッグポッドが、Microsoft Copilot Studioを使ったAIエージェント構築の基礎を学べる「Copilot Studio入門」を新たに提供します。Copilot Studio入門が、プログラミング不要でAIエージェント