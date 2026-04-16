ノーコードで始める社内AI育成！ フロッグポッド「Copilot Studio入門」

記事ポイント フロッグポッドがCopilot Studioを基礎から学べる新研修を提供します。Copilot Studio入門がAIエージェントの設計から公開、改善までを体験形式で学べます。Copilot Studio入門が助成金活用で受講費用を抑えやすい研修です。 フロッグポッドがCopilot Studioを基礎から学べる新研修を提供します。Copilot Studio入門がAIエージェントの設計から公開、改善までを体験形式で学べます。Copilot Studio入門が助成金活用で受講費用を抑えやすい研修です。

フロッグポッドが、Microsoft Copilot Studioを使ったAIエージェント構築の基礎を学べる「Copilot Studio入門」を新たに提供します。

Copilot Studio入門が、プログラミング不要でAIエージェントの内製化を進めたい企業に向けた実践型研修です。

フロッグポッド「Copilot Studio入門」

研修名：Copilot Studio入門提供元：株式会社フロッグポッド費用：1名38,500円（税込）研修時間：4時間実施方法：オンライン、または対面対象：Microsoft Copilot Studioを使ったAIエージェント構築を学びたい企業担当者必要環境：Copilot Studioを利用できるMicrosoft 365ライセンス、またはCopilot Studio単体ライセンス

Copilot Studio入門が、AIエージェントの企画、作成、テスト、公開、改善までの流れを体系的に学べる研修です。

フロッグポッドが、Power Platformを活用した業務改善支援の知見を生かし、業務に合わせたエージェント活用の第一歩を実践形式で整えます。

研修内容

内容：Copilot Studioの基本概念内容：Copilot Studioの位置づけと活用シーン内容：完成したAIエージェントのデモ確認内容：ナレッジ活用エージェントのハンズオン作成内容：企画、提案の骨子整理エージェントのハンズオン作成内容：Power Platform連携など発展機能の紹介内容：提案骨子整理エージェントの実践演習

Copilot Studio入門が、座学、デモ、演習を組み合わせながら業務ですぐ使えるスキルの習得を目指します。

Copilot Studio入門が、社内FAQや問い合わせ対応など実務に直結するAIエージェント作成を具体的に学べる内容です。

活用メリット

習得目標：Copilot Studioの基本操作を身につけ、AIエージェントを自分で作成、設定できる習得目標：Copilot Studioが向く業務と向かない業務を判断し、社内で説明、提案できる習得目標：ナレッジと指示を活用した社内FAQ、問い合わせ対応向けエージェントを構築できる習得目標：テスト、公開、共有、改善のサイクルを理解し、精度向上につなげられる習得目標：社内のAIエージェント活用を推進する人材の基礎を固められる

Copilot Studio入門が、単なる操作習得にとどまらず、業務への当てはめ方まで具体的に理解しやすい研修です。

Copilot Studio入門が、AI活用を社内で広げたいDX推進担当者にとって導入後の運用イメージを持ちやすくします。

助成金活用

組み合わせ条件：Power Apps研修（6時間）またはPower Automate研修（6時間）とのセット受講対象制度：人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）経費助成率：中小企業75％、大企業60％賃金助成：中小企業1,000円／時間、大企業500円／時間シミュレーション条件：Power AppsまたはPower Automate＋Copilot Studioのセット受講通常費用：1名77,000円（税込）中小企業の受講料目安：19,250円（税込）中小企業の実質負担額目安：7,250円（税込）

人材開発支援助成金が、Copilot Studio入門の受講費用を大きく抑えやすくします。

Copilot Studio入門が、Power Automate研修などと組み合わせることで、AIエージェント活用の幅をさらに広げやすくします。

フロッグポッドのCopilot Studio入門は、ノーコードでAIエージェントを作りたい企業に向けた実践的な研修です。

Copilot Studio入門は、設計から公開、改善までを一通り体験できるため、社内導入後の活用イメージを具体化しやすい点が魅力です。

Copilot Studio入門は、助成金の活用によって受講しやすさも高まります。

フロッグポッドが提供するCopilot Studio入門の紹介でした。

よくある質問

Q. Copilot Studio入門では何を学べますか？

A. Copilot Studio入門は、AIエージェントの設計、作成、テスト、公開、改善までの一連の流れをハンズオン形式で学べます。

Q. Copilot Studio入門の受講には何が必要ですか？

A. Copilot Studio入門の受講には、Copilot Studioを利用できるMicrosoft 365ライセンス、またはCopilot Studio単体ライセンスが必要です。

Q. Copilot Studio入門は助成金の対象になりますか？

A. Copilot Studio入門は、Power Apps研修またはPower Automate研修と組み合わせることで、人材開発支援助成金の受給要件を満たします。

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