記事ポイント山崎タクマさんがミラノサローネの若手部門「SaloneSatellite」に出展します。新作「Bio-Vide : Becoming Object」がモノと生命の境界を探る展示を展開します。展示が自身の身体と生成AI作品を組み合わせた独自の表現を披露します。山崎タクマさんが、イタリア・ミラノで開催される世界最大規模の国際デザインイベント「ミラノサローネ」に出展します。新作「Bio-Vide : Becoming Object」が、モノと生命の境界を探る