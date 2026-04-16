記事ポイント赤べこをモチーフにした立体感のあるシールが福島県内で順次登場ぷっくりした厚みとキラキラした質感で存在感のある仕上がりスマートフォンケースやノートに貼って楽しめるお土産雑貨明星企画は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした「赤べこぷっくりキラキラシール」を発売します。赤べこぷっくりキラキラシールは、立体感のある仕様ときらめく見た目で、赤べこのかわいらしさを身近に楽しめるアイテムです。