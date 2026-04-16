立体感で映える郷土みやげ！ 明星企画「赤べこぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 赤べこをモチーフにした立体感のあるシールが福島県内で順次登場ぷっくりした厚みとキラキラした質感で存在感のある仕上がりスマートフォンケースやノートに貼って楽しめるお土産雑貨 赤べこをモチーフにした立体感のあるシールが福島県内で順次登場ぷっくりした厚みとキラキラした質感で存在感のある仕上がりスマートフォンケースやノートに貼って楽しめるお土産雑貨

明星企画は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした「赤べこぷっくりキラキラシール」を発売します。

赤べこぷっくりキラキラシールは、立体感のある仕様ときらめく見た目で、赤べこのかわいらしさを身近に楽しめるアイテムです。

赤べこぷっくりキラキラシールは、福島県内の観光地施設やサービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などで順次販売されます。

明星企画「赤べこぷっくりキラキラシール」

名称：赤べこぷっくりキラキラシール発売日：2026年4月下旬より順次価格：550円（税込）販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設など

赤べこぷっくりキラキラシールは、福島を代表する郷土民芸品を気軽に楽しめるお土産として展開します。

赤べこぷっくりキラキラシールは、旅先で買いやすく、持ち帰ったあとも日常の持ち物に貼って楽しめます。

デザイン

赤べこぷっくりキラキラシールは、赤べこのさまざまなポーズや表情をデザインしたセットです。

赤べこぷっくりキラキラシールは、友人同士で交換したり、コレクションしたりしやすい楽しさがあります。

質感

ぷっくりとした厚みキラキラした質感素材：硬めの素材を使用使い方：スマートフォンケース、ノート、キャリーケースなどに貼付可能

赤べこぷっくりキラキラシールは、厚みのあるつくりで、貼ったときにしっかりとした存在感を楽しめます。

赤べこぷっくりキラキラシールは、硬めの素材を使うことで、ペコペコと凹みにくい仕上がりです。

赤べこぷっくりキラキラシールは、福島らしいモチーフをかわいく持ち歩ける雑貨です。

赤べこぷっくりキラキラシールは、お土産として選びやすい価格も魅力です。

明星企画は、郷土民芸品の魅力を日常で楽しめる形にしています。

赤べこぷっくりキラキラシールの紹介でした。

よくある質問

Q. 赤べこぷっくりキラキラシールはいつから買えますか？

A. 赤べこぷっくりキラキラシールは2026年4月下旬より順次発売します。

Q. 赤べこぷっくりキラキラシールはどこで買えますか？

A. 赤べこぷっくりキラキラシールは福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などで販売します。

Q. 赤べこぷっくりキラキラシールはいくらですか？

A. 赤べこぷっくりキラキラシールの価格は550円（税込）です。

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