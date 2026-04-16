新年度になり、進学や就職などで子どもが家から巣立っていくタイミング。子どもが成長して自立することをきっかけに、言葉にできないような寂しさや心身の不調を感じる親がいる。それを「空の巣症候群」という。【映像】切実すぎる母親の叫び、実際の投稿（全文）ニュース番組『わたしとニュース』では、この空の巣症候群についてハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに考えた。■ “空の巣症候群”とは…親たちの切実