京都府南丹市立園部小に通っていた安達結希君が失踪3週間後に山林で遺体で見つかった事件で、府警が死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季容疑者（37）の横顔が取材で浮かび上がってきた。中学生時代は生徒会長を務めた優等生で、人望があり、なぜか名前と何の関係もない校長先生の名前で呼ばれていたという。 【画像】「生徒会長だった」逮捕された義父・安達優季容疑者の中学時代、サッカー部の頃のユニフォーム姿