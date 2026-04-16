お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。衝撃を受けたものまね芸人を明かした。同番組にはものまねタレントの原口あきまさ、ホリがゲスト出演。原口は約20年前、明石家さんまのものまねをする自身と、タモリに扮したコージー冨田とのコンビで人気を博したが、濱家は「コージーさんと原口さんがテレビに出て来られた時、度肝を抜かれましたも