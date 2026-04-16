【ジブリがいっぱい どんぐり共和国：「コクリコ坂から」グッズ】 4月25日 発売予定 ベネリックは、映画「コクリコ坂から」にフィーチャーしたグッズ7点を、同社が運営する「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて4月25日に発売する。 今回展開されるのは、同作をモチーフにしたグッズ7点。俊が海にあげたコロッケをモチーフにしたポーチ「コクリコ坂から 2人