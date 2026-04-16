【ジブリがいっぱい どんぐり共和国：「コクリコ坂から」グッズ】 4月25日 発売予定

ベネリックは、映画「コクリコ坂から」にフィーチャーしたグッズ7点を、同社が運営する「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて4月25日に発売する。

今回展開されるのは、同作をモチーフにしたグッズ7点。俊が海にあげたコロッケをモチーフにしたポーチ「コクリコ坂から 2人で食べたコロッケポーチ」（3,300円）や洋館「カルチェラタン」をイメージしたパスケース「コクリコ坂から リール付きパスケース カルチェラタン」（3,850円）が発売される。

他にも、毎朝海が掲げる信号旗をイメージしたネックレス「コクリコ坂から 旗あげ ネックレス」（2,200円）にオープニングで描かれる海の家の朝食風景をデザインした食器「コクリコ坂から モーニングプレート 松崎家の朝食」（3,300円）など多様な雑貨がラインナップされている。

□ジブリがいっぱい どんぐり共和国「コクリコ坂から」グッズ特集

ジブリがいっぱい どんぐり共和国「コクリコ坂から」グッズラインナップ

「コクリコ坂から 2人で食べたコロッケポーチ」3,300円 「コクリコ坂から リール付きパスケース カルチェラタン」3,850円 「コクリコ坂から 旗あげポーチ」3,850円 「コクリコ坂から 旗あげ イヤリング／ピアス」各2,530円 「コクリコ坂から 旗あげ ネックレス」2,200円 「コクリコ坂から モーニングプレート 松崎家の朝食」3,300円 「コクリコ坂から カルチェラタンの宝箱」6,600円

「コクリコ坂から 2人で食べたコロッケポーチ」3,300円

「コクリコ坂から リール付きパスケース カルチェラタン」3,850円

「コクリコ坂から 旗あげポーチ」3,850円

「コクリコ坂から 旗あげ イヤリング／ピアス」各2,530円

「コクリコ坂から 旗あげ ネックレス」2,200円

「コクリコ坂から モーニングプレート 松崎家の朝食」3,300円

「コクリコ坂から カルチェラタンの宝箱」6,600円

(C)Studio Ghibli

(C)2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT