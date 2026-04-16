（台北中央社）中国当局が両岸（台湾と中国）の交流・協力促進をうたい、両岸を結ぶ直行便増発などを盛り込んだ台湾への優遇措置を発表したことを巡り、陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は15日、両岸路線の運航便数は足りていると述べた。中国側が発表した優遇措置には、中国のウルムチ、西安、ハルビンなどと台湾を結ぶ直行便の運航再開の支持や、上海市や福建省住民による訪台個人旅行の試験的再開の推進などが含まれて