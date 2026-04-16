外食先でワインリストを開くと、フランス語や英語やイタリア語がびっしりで、とりあえずお店のおすすめを頼りにワインを適当に注文。ソムリエのワインの説明を聞くものの、肝心の内容が理解できず、なんとなく「おいしい」という感想を抱きながら飲む。そのような経験をして「ワインって難しい飲み物だな」という印象を抱く人も多いのではないでしょうか?もちろん、それがダメというわけではありません。ワインを知らなくても、ワ