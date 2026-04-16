１６日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、前日に公式ＨＰで謝罪した件については触れなかった。公式ＨＰは１５日に１０日の放送内容について説明。「アメリカとイランの協議に関する４月１０日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受け取られかねない、誤解を招くものでした。不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」などと書かれ、「コメンテーターの発言は、クシュナー氏に関する専門家へ