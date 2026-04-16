中国国際航空は、北京/首都〜デリー線の運航を4月21日に再開する。火・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機またはエアバスA330-300型機を使用する。所要時間は北京/首都発が5時間35分、デリー発が6時間20分。■ダイヤCA947北京/首都（15：15）〜デリー（20：20）／火・金・日CA948デリー（22：50）〜北京/首都（07：40+1）／火・金・日