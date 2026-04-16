EUが、圏内における未成年者の保護措置執行に先駆けて、公式の年齢確認アプリを間もなく展開することを明らかにしました。It is for parents to raise their children. Not platforms.The European Age Verification App is ready ↓ https://t.co/EumEPEJOI7— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026Statement by EVP Virkkunen with President von der Leyen on the digital age verification apphttps://ec.