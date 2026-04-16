１６日放送の「ひるおび」（ＴＢＳ系）で京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕されたことを報じた。安達容疑者は先月２３日から４月１３日の間に南丹市内の某所に遺体を隠匿し、その後に遺棄したという。警察の調べに対して安達容疑者は「私がやったことに間違いありません」と供述した。死体遺棄事件の捜査本部が設置された南丹警察署で同