介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、近畿地方在住、42歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：みずき川年齢・性別：42歳・女性同居家族構成：本人、子（14歳）居住地域：近畿地方雇用形態：パート勤務