外国語で話しかけられたときや、海外を旅するときなど、頼れるのがスマホの音声翻訳。今回は、「Google翻訳」の使い方を、わかりやすくご紹介します。旅先で会話ができる音声翻訳伝えたいことを日本語でスマホに話しかければ、相手の言語にすぐ変換してくれ、相手の返事も日本語に翻訳してくれます。まるでその場に通訳がいるような感覚で、言葉が通じない不安をすっきりと解消。海外旅行で店員さんとのやり取りや地元の人との会話