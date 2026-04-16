60代、今更聞けない！Google翻訳の基本。話すだけで外国語になる魔法の機能とは

外国語で話しかけられたときや、海外を旅するときなど、頼れるのがスマホの音声翻訳。今回は、「Google翻訳」の使い方を、わかりやすくご紹介します。

旅先で会話ができる音声翻訳

伝えたいことを日本語でスマホに話しかければ、相手の言語にすぐ変換してくれ、相手の返事も日本語に翻訳してくれます。

まるでその場に通訳がいるような感覚で、言葉が通じない不安をすっきりと解消。海外旅行で店員さんとのやり取りや地元の人との会話も、自然と弾むようになります。言葉の壁がなくなると、旅先での交流がますます楽しくなり、思い出もいっそう豊かになりますよ。

外国語への苦手意識が減る「Google翻訳」

使い方【Android・iPhone】

❶「Google 翻訳」アプリを開き「マイク」アイコンをタップ→日本語で話しかける。

❷「マイク」の上の言語アイコンをタップすると、翻訳したい言語の種類が変えられる。

❸ 文字で入力したいときは右上の「ペン」アイコンをタップする。

❹ 自動で英語に翻訳される。

レストランのメニューや駅の表示など文章を翻訳したいときは、❶で「カメラ入力」を選択します。「Google レンズ」が起動し、カメラを文章にかざすと日本語に翻訳した文章が表記されます。

言葉の壁を感じたときも、スマホがあれば安心。気軽に使って、コミュニケーションを楽しんでみてください。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

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（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）