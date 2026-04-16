きょう午前、千葉県松戸市の小学校で、児童が持っていた防犯用スプレーが誤って噴射され、児童39人が体調不良を訴えて病院に運ばれました。【写真を見る】千葉・松戸市の小学校で防犯用スプレーを誤噴射小学校6年生の児童39人が体調不良を訴え病院に搬送されるいずれも軽症きょう午前11時前、松戸市にある「上本郷小学校」で、「防犯用のスプレーを誤って噴射した。10人くらいが咳をしている」と学校の関係者から119番通報があ