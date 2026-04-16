大分トリニータは16日、不正利用が確認された観戦チケットについて、無効化対応をしたことを発表した。公式サイトによると、11日のJ2・J3百年構想リーグWEST-B第10節・レノファ山口FC戦で実施したハーフタイムビンゴ大会の景品(チケット)を、営利目的として不正利用されていることを確認。該当チケットは無効化し、入場不可となったことを伝えた。該当アカウントには厳重注意を行ったという。大分およびJリーグでは「Jリーグ