¡ÚÆ°²è¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬ÁÐ»Ò¥³ー¥Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ°áÁõ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤ë¡ÖSAVE YOUR HEART¡×¤Ê¤É①② Snow Man¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Ë¤è¤ë¡ÖSAVE YOUR HEART¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëµî¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¿¼ß·¤È¸þ°æ¤¬¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¼ß·¤Ï¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ì¥®¥ó¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥ì¥¶&#12540