目黒蓮が、4月24日発売の男性ファッション誌「UOMO」6月号（集英社）に登場。表紙を飾るほか、ファッション特集6ページとロングインタビュー4ページ、計10ページにわたって掲載される。【写真】目黒蓮「non-no」6月号特別版表紙に登場表紙を飾るのは、約3年ぶりの本誌登場となるアーティスト・俳優の目黒蓮。今回、目黒が着こなすのは、自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの2026年春夏コレクションだ。表紙では鮮や