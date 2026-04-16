記事ポイント文化財防災センターが被災文化財の救援活動に向けたクラウドファンディングを開始します。プロジェクトが集めた寄附は被災文化財の初動対応に必要な資材調達や輸送費、専門家派遣費用に活用されます。READYFORのプロジェクトページでは5,000円から支援でき、数量限定の返礼品やオンラインレクチャーも用意されます。文化財防災センターが、被災地の文化遺産を迅速に救援するためのクラウドファンディングを開始します