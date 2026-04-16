記事ポイント 文化財防災センターが被災文化財の救援活動に向けたクラウドファンディングを開始します。プロジェクトが集めた寄附は被災文化財の初動対応に必要な資材調達や輸送費、専門家派遣費用に活用されます。READYFORのプロジェクトページでは5,000円から支援でき、数量限定の返礼品やオンラインレクチャーも用意されます。 文化財防災センターが被災文化財の救援活動に向けたクラウドファンディングを開始します。プロジェクトが集めた寄附は被災文化財の初動対応に必要な資材調達や輸送費、専門家派遣費用に活用されます。READYFORのプロジェクトページでは5,000円から支援でき、数量限定の返礼品やオンラインレクチャーも用意されます。

文化財防災センターが、被災地の文化遺産を迅速に救援するためのクラウドファンディングを開始します。

プロジェクトは熊本地震から10年の節目にあわせて始まり、地域の宝を守る活動への支援を広く募ります。

文化財防災センター「地域の宝をみんなで守る｜文化財防災・救援プロジェクト2026」

募集期間：2026年4月16日10:00〜6月15日23:00目標金額：500万円寄附金使途：被災文化財の救援にかかる初動対応支援方法：READYFORのプロジェクトページから受付

プロジェクトは、災害発生直後の文化財救援を国や自治体の予算措置を待たずに始められる点が特長です。

寄附は資材調達や輸送費、専門家派遣費用など、現地で必要になる初動対応に活用されます。

支援コース

支援金額：5,000円〜1,500,000円返礼品：軍手、防災グッズ付きサコッシュ、法人向けメニューを数量限定で用意体験内容：オンラインレクチャー、紙資料の応急処置ワークショップを開催税制優遇：特定公益増進法人への寄附として所得税・法人税の優遇措置対象証明書送付時期：2026年10月末まで

支援コースは個人から法人まで選びやすく、寄附にあわせた返礼品や学びの機会も用意されます。

税制優遇を受けられるため、文化財防災への支援を実行しやすい仕組みです。

救援活動

文化財防災センターは、地震や豪雨などの災害で被害を受けた文化財の調査や救出、復興支援を担います。

昨年のクラウドファンディングでは目標を上回る寄附が集まり、能登半島で仏像の救出作業につながっています。

運営主体

文化財防災センターは2020年10月に発足し、文化財に関する地域防災体制の構築や防災技術の開発、救援活動支援を進めます。

文化財活用センターは2018年の設置以来、文化財に親しむ機会を広げる活動を通じて、文化財を未来へ伝える取り組みを進めます。

クラウドファンディングは、被災地の文化遺産を早く守るための実践的な支援方法です。

プロジェクトは、身近な文化遺産の大切さや文化財防災の必要性を知るきっかけにもなります。

支援を考えている人は、READYFORのプロジェクトページから期間内に申し込めます。

文化財防災センターが実施する「地域の宝をみんなで守る｜文化財防災・救援プロジェクト2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 支援はどこから申し込めますか？

A. 支援はREADYFORのプロジェクトページから申し込めます。

Q. 寄附金は何に使われますか？

A. 寄附金は被災文化財の救援に必要な資材調達、輸送費、専門家派遣費用などの初動対応に使われます。

Q. 支援コースにはどんな内容がありますか？

A. 支援コースには数量限定の返礼品のほか、オンラインレクチャーや紙資料の応急処置ワークショップがあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 文化遺産を守る参加機会！ 文化財防災センター「地域の宝をみんなで守る｜文化財防災・救援プロジェクト2026」 appeared first on Dtimes.