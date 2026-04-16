記事ポイントオノフが矢野 東選手監修のキャディバッグとラウンドバッグのセットを数量限定で発売帆布と本革を組み合わせた素材が使うほど深まる風合いを楽しめるミニマルな見た目と収納力を両立した実用的な設計が魅力オノフが、矢野 東選手監修の「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」を数量限定で発売します。セットは、天然素材ならではの上質感と、日常にもなじむ洗練されたデザインを備えます。モデルは、実際に