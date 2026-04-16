育てる素材感の限定セット！ オノフ「ONOFF CADDIE BAG ＆amp; ROUND BAG Set OB0826」

記事ポイント オノフが矢野 東選手監修のキャディバッグとラウンドバッグのセットを数量限定で発売帆布と本革を組み合わせた素材が使うほど深まる風合いを楽しめるミニマルな見た目と収納力を両立した実用的な設計が魅力 オノフが矢野 東選手監修のキャディバッグとラウンドバッグのセットを数量限定で発売帆布と本革を組み合わせた素材が使うほど深まる風合いを楽しめるミニマルな見た目と収納力を両立した実用的な設計が魅力

オノフが、矢野 東選手監修の「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」を数量限定で発売します。

セットは、天然素材ならではの上質感と、日常にもなじむ洗練されたデザインを備えます。

モデルは、実際に矢野 東選手がトーナメントで使用予定の注目アイテムです。

オノフ「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」

商品名：ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826価格：110,000円（税込）発売日：2026年4月30日限定数：100セット販売先：CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、CLUB ONOFF 試打会詳細ページ：https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob0826.html

セットは、矢野 東選手が監修した第2弾モデルとして登場します。

デザインは、帆布生地と本革を組み合わせた素材使いで、使い込むほどに味わいが深まる仕上がりです。

素材と設計

カラー：ネイビー素材：帆布×本革サイズ：キャディバッグ 8.5型、47inchサイズ：ラウンドバッグ 横28×マチ12×高さ23cm重さ：キャディバッグ 3.6kg原産国：made in China

キャディバッグは、必要な機能だけを厳選したポケット配置ですっきりとした印象に仕上げます。

設計は、ポケットサイズの調整機能によってミニマルな見た目を保ちながら十分な収納力を確保します。

セットならではの魅力

ラウンドバッグは、キャディバッグと同じ素材を使い、セットでも単体でも高級感のあるコーディネートを楽しめます。

バッグには、キャディバッグに固定できるチャームが付属し、普段使いしやすいデザインも魅力です。

使用シーン

キャディバッグは、「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」で矢野 東選手が使用予定です。

使用シーンは、現地観戦や矢野 東選手のYouTubeチャンネルなどでもチェックできます。

オノフの新作セットは、素材の風合いと実用性の両方にこだわるゴルファーにうれしいアイテムです。

矢野 東選手のこだわりが細部まで反映された点も見逃せません。

数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

オノフ「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」の紹介でした。

よくある質問

Q. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826はいつ発売されますか？

A. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826は2026年4月30日に発売されます。

Q. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826はどこで購入できますか？

A. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826はCLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、CLUB ONOFF 試打会で販売されます。

Q. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826の特徴は何ですか？

A. ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826は帆布と本革を組み合わせた素材、ミニマルなデザイン、調整可能なポケットによる収納力が特徴です。

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