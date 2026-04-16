記事ポイントエニタイムフィットネス川西東畦野店が4月24日から見学と店頭入会受付を始めます。先行WEB入会キャンペーンがセキュリティーキー手数料と2か月分の会費無料で最大約2万円お得です。エニタイムフィットネス川西東畦野店が駅徒歩3分、駐車場30台で通いやすい環境を用意します。エニタイムフィットネス川西東畦野店が、2026年5月11日のオープンに先駆けて4月24日からプレオープンを始めます。エニタイムフィットネス川西