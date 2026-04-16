初期費用を抑える新店舗速報！ エニタイムフィットネス「川西東畦野店」

記事ポイント エニタイムフィットネス川西東畦野店が4月24日から見学と店頭入会受付を始めます。先行WEB入会キャンペーンがセキュリティーキー手数料と2か月分の会費無料で最大約2万円お得です。エニタイムフィットネス川西東畦野店が駅徒歩3分、駐車場30台で通いやすい環境を用意します。 エニタイムフィットネス川西東畦野店が4月24日から見学と店頭入会受付を始めます。先行WEB入会キャンペーンがセキュリティーキー手数料と2か月分の会費無料で最大約2万円お得です。エニタイムフィットネス川西東畦野店が駅徒歩3分、駐車場30台で通いやすい環境を用意します。

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、2026年5月11日のオープンに先駆けて4月24日からプレオープンを始めます。

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、無料見学と店頭入会受付を実施しながら先行WEB入会キャンペーンも展開します。

エニタイムフィットネス「川西東畦野店」

プレオープン期間：2026年4月24日(金)〜5月10日(日)10:00〜19:00内容：施設見学（無料）・店頭入会受付特典：アミノバリュー4000プレゼント（アンケート回答者先着120名）駐車場：30台駐輪場：15台アクセス：畦野駅より徒歩3分、川西インターより車で5分開業日：2026年5月11日(月)10:00営業時間：24時間・年中無休月会費：7,980円（税込）所在地：兵庫県川西市東畦野2丁目1-12 1-2F

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、24時間いつでも使えるジムとして兵庫県川西市にオープンします。

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、駅近と車来店の両方に対応した通いやすい立地を備えます。

先行入会キャンペーン

対象期間：2026年4月23日(木)までセキュリティーキー発行手数料：通常5,500円→0円5月分会費：7,980円→0円6月分会費：7,980円→0円割引総額：最大21,460円

先行WEB入会キャンペーンが、入会時に必要な初期費用を大きく抑えます。

高校生利用制度が、保護者入会を条件に18歳未満の高校生へ無料利用の選択肢を用意します。

公式Instagram

公式Instagramが、オープン前の最新情報をチェックしたい人に便利です。

館内イメージ

1階フロアが、開業準備中の広さを伝えます。

2階フロアが、複数階で展開する施設構成を見せます。

受付

臨時受付：川西東畦野店準備室電話番号：0773-22-0300受付時間：平日9:00〜17:30受付期間：2026年4月24日まで

臨時受付が、オープン前の問い合わせ窓口を担います。

ブランド概要

展開開始：2002年海外展開：世界30の国と地域で5,000店超国内展開：全国47都道府県で1,000店舗以上相互利用：国内1,200店舗、世界5,500店舗

エニタイムフィットネスが、国内外の店舗を相互利用できる利便性を強みにしています。

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、全国規模のネットワークを使いたい人にも選びやすい新店舗です。

エニタイムフィットネス川西東畦野店が、プレオープン期間中に見学と入会手続きの両方に対応します。

先行WEB入会キャンペーンが、オープン前に申し込む人へ大きな割引メリットを用意します。

通いやすさと24時間営業を備えたエニタイムフィットネス川西東畦野店の紹介でした。

よくある質問

Q. プレオープンでは何ができますか？

A. エニタイムフィットネス川西東畦野店のプレオープンでは、無料の施設見学と店頭入会受付が利用できます。

Q. 先行WEB入会キャンペーンはいつまでですか？

A. 先行WEB入会キャンペーンの対象期間は2026年4月23日までです。

Q. エニタイムフィットネス川西東畦野店へのアクセス方法は何ですか？

A. エニタイムフィットネス川西東畦野店は畦野駅から徒歩3分、川西インターから車で5分です。

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