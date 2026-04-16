記事ポイント新咸臨丸が与島発着の特別航路で30年ぶりに復活瀬戸大橋を真下から見上げる約40分の周遊を楽しめる塩飽の水夫の歴史を船上ガイドの解説付きで体感できるジョイポート淡路島が、「塩飽諸島・与島クルーズ」を2026年5月23日と24日の2日間限定で開催します。新咸臨丸が与島発着の特別航路として30年ぶりに復活し、瀬戸大橋の迫力と塩飽諸島の歴史を船上から楽しめます。クルーズが「せとうち島旅フェス2026」に合わせて実