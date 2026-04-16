瀬戸大橋を仰ぐ特別航路！ ジョイポート淡路島「塩飽諸島・与島クルーズ」

記事ポイント 新咸臨丸が与島発着の特別航路で30年ぶりに復活瀬戸大橋を真下から見上げる約40分の周遊を楽しめる塩飽の水夫の歴史を船上ガイドの解説付きで体感できる 新咸臨丸が与島発着の特別航路で30年ぶりに復活瀬戸大橋を真下から見上げる約40分の周遊を楽しめる塩飽の水夫の歴史を船上ガイドの解説付きで体感できる

ジョイポート淡路島が、「塩飽諸島・与島クルーズ」を2026年5月23日と24日の2日間限定で開催します。

新咸臨丸が与島発着の特別航路として30年ぶりに復活し、瀬戸大橋の迫力と塩飽諸島の歴史を船上から楽しめます。

クルーズが「せとうち島旅フェス2026」に合わせて実施され、与島パーキングエリアから参加しやすい特別企画として登場します。

ジョイポート淡路島「塩飽諸島・与島クルーズ」

開催日：2026年5月23日(土)・24日(日)出航時刻：10:00 / 11:15 / 13:35 / 14:50周遊時間：約40分使用船舶：うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」乗船場所：坂出・与島港（与島PA 第2駐車場 特設受付）乗船料金（税込）：大人5,000円 / 小人2,500円 / 幼児500円予約ページ：https://reserva.be/uzushio0221イベントページ：https://www.uzu-shio.com/event/14122

塩飽諸島・与島クルーズが、巨大な瀬戸大橋を真下から見上げる特別な景観と、塩飽の水夫ゆかりの海を一度に楽しめる企画です。

新咸臨丸が、かつての与島周遊航路の記憶を受け継ぎながら、瀬戸内海の多島美を身近に感じられる体験を届けます。

復活航路

新咸臨丸が巡る海域は、1860年の咸臨丸による太平洋横断を支えた塩飽の水夫たちと深い縁を持ちます。

クルーズが、30年前の航路を知る人には懐かしさを、初めて訪れる人には歴史と景観の新しい発見をもたらします。

船上体験

見どころ：瀬戸大橋を真下から見上げる絶景航路案内：船上ガイドによる生解説定員：通常500名のところ250名限定

絶景航路が、船上でしか味わえないスケール感のある瀬戸大橋の景色を楽しませます。

船上ガイドの生解説が、多島美や塩飽の水夫の功績を分かりやすく伝えます。

ゆとりある定員設定が、景色や案内を落ち着いて味わえる快適な乗船時間につなげます。

同時開催イベント

イベント名：せとうち島旅フェス2026〜島々と学び未来につなぐ〜開催日時：2026年5月23日(土)・24日(日) 9:00〜16:00開催場所：瀬戸中央自動車道 与島パーキングエリア内容：ステージイベント、せとうちマルシェ、はたらく船の展示、島旅クルーズ、新咸臨丸クルーズ特設ページ：https://www.love-setouchi.jp/shimafes2026/

せとうち島旅フェス2026が、瀬戸内の島々と出会いながらグルメや展示も楽しめるおでかけイベントです。

与島発のクルーズ企画とあわせて立ち寄れるため、1日を通して瀬戸内エリアの魅力を満喫できます。

塩飽諸島・与島クルーズが、景観の迫力と地域の歴史を同時に味わえる2日間限定の船旅として登場します。

新咸臨丸が、瀬戸大橋の足元を巡る非日常の景色を与島から気軽に楽しませます。

せとうち島旅フェス2026が同時開催されるため、家族や友人とあわせて予定を立てやすい点も魅力です。

ジョイポート淡路島が開催する「塩飽諸島・与島クルーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 塩飽諸島・与島クルーズはいつ開催されますか？

A. クルーズは2026年5月23日と24日の2日間開催され、各日4便が運航します。

Q. 塩飽諸島・与島クルーズはどこから乗れますか？

A. クルーズは坂出・与島港から乗船し、受付は与島パーキングエリア第2駐車場の特設受付で行います。

Q. 塩飽諸島・与島クルーズの見どころは何ですか？

A. クルーズは瀬戸大橋を真下から見上げる景観と、塩飽の水夫の歴史を船上ガイドの解説付きで楽しめる点が魅力です。

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