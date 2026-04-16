サムスン電子ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を発表した。発売日は4月23日で、現在予約を受け付けている。価格は7万9800円。 6.9mmの薄型ボディに6.7インチ大画面を搭載 Galaxy A57 5Gは、6.7インチのSuper AMOLED＋ディスプレイを採用しながら、厚さを約6.9mmに抑えたスリムなデザインが特徴。ベゼルがより狭くなったほか、ビジョンブースター機能により、屋外の明