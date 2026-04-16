サムスン電子ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を発表した。発売日は4月23日で、現在予約を受け付けている。価格は7万9800円。

6.9mmの薄型ボディに6.7インチ大画面を搭載

Galaxy A57 5Gは、6.7インチのSuper AMOLED＋ディスプレイを採用しながら、厚さを約6.9mmに抑えたスリムなデザインが特徴。ベゼルがより狭くなったほか、ビジョンブースター機能により、屋外の明るい環境下でも高い視認性を確保する。

パフォーマンス面では、従来モデルの「Galaxy A56 5G」と比較してCPU、GPU、NPUを強化。さらに、約13％大型化したベイパーチャンバーが採用されており、長時間の動画視聴やゲームプレイ時でも安定した動作を維持する。

検索や文字起こしを支援する「Awesome Intelligence」

ソフトウェア面では最新の「One UI 8.5」が搭載され、AI機能「Awesome Intelligence」が利用できる。画面上の気になるものを囲むだけで検索できるGeminiの「かこって検索」のほか、ボイスレコーダーでの音声文字起こしや翻訳機能が利用できる。

また、写真編集機能も強化。写真内の不要な被写体を自然に除去する「AI消しゴム」や、連続撮影したフレームから全員の最適な表情を選び出せる「ベストフェイス」などの機能が提供される。さらに、対話型AIエージェントとして「Bixby」や「Perplexity」も統合され、音声によるデバイス操作やアプリ連携ができる。

5000万画素のカメラと6年間の長期サポート

背面には約5000万画素の広角カメラと、約1200万画素の超広角カメラ、約500万画素のマクロカメラが配置される。画像処理エンジン（ISP）の改良により、暗所での撮影性能「ナイトグラフィー」が向上し、低照度下でもノイズを抑えた鮮明な写真や動画を記録できる。また、被写体認識AIによって肌の色や背景のボケ味が最適化される。

バッテリー容量は5000mAhで、「超急速充電2.0」により約30分で最大60％までの充電に対応する。セキュリティ面では、ハードウェアベースの「Samsung Knox Vault」を搭載し、パスワードや生体認証データなどの機密情報を保護する。

OSアップデートは最大6世代、セキュリティアップデートは最大6年間提供予定。

販路と価格

カラーはオーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムライラック、オーサムアイスブルーの4色。価格は7万9800円で、4月23日に発売される。

Samsungオンラインストアや、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、楽天市場、Amazon.co.jp、ヤフーショッピングで発売する。また、エディオン、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラのECサイトおよび一部店舗でも発売する。そのほか、IIJmioでも5月26日から販売される。

さらに、発売日の4月23日20時からは、製品の特長を紹介するライブ配信「Samsung Live Shop」が公式サイトおよびYouTubeで実施される。

主なスペック 項目 内容 大きさ 161.5×76.8×6.9mm 重さ 179g ディスプレイ 6.7インチFHD+、Super AMOLED+、120Hz、HBM輝度1200ニト、ピーク輝度1900ニト チップセット Exynos1680 メモリー／ストレージ 8GB＋128GB リアカメラ 広角：5000万画素、F1.8、光学式手ブレ補正（OIS）超広角：1200万画素、F2.2マクロ：500万画素、F2.4 フロントカメラ 1200万画素、F2.2 バッテリー 5000mAh、45W超急速充電2.0 防水防塵 IP68 FeliCa 搭載 Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 6.0 SIM eSIM＋nanoSIM OS Android 16