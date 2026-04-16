浦田の守備力が注目されている（C）産経新聞社巨人は4月14日の阪神戦（甲子園）に4−3と勝利。この試合では先発した則本昂大の好投を盛り立てる守備の好プレーも光った。「1番・二塁」で先発出場した浦田俊輔は初回、先頭の近本光司の二塁ベース寄りの強烈なゴロを横っ跳びでジャンピングキャッチ。素早く立ち上がり一塁でアウトにした。【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーンさらに4回先頭、森下