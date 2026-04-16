毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』が発売されることが決定した。2026年5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次発売される。 今回発売されるのは、7年ぶりの『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロ