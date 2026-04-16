毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』が発売されることが決定した。2026年5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次発売される。

今回発売されるのは、7年ぶりの『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をモチーフにしたHappyくじだ。情報公開第1弾として明かされた最大の注目ポイントは、Last賞「レイザー・クレスト」フィギュア。前作シリーズ2で爆破されながら、今回の映画で再登場が予告されているマンダロリアンの愛機を、全長約25センチのビッグサイズで立体化している。

© & Lucasfilm Ltd.

飛び立つ瞬間を切り取ったような「レイザー・クレスト」の姿が確認できる。機体表面の金属感や、砂煙を巻き上げるような迫力ある造形まで作り込まれており、かなり存在感のある仕上がりだ。シリーズファンなら、部屋に飾るだけで気分が上がるアイテムになりそうである。

くじの価格は1回990円（税込）。景品は全9等級にLast賞を加えた構成となっており、A賞からI賞まで幅広いラインアップが用意される予定だが、詳細は今後あらためて発表される。

『マンダロリアン』は、スター・ウォーズの世界で初の実写ドラマシリーズとして2019年にスタートし、配信開始からわずか3日で視聴者1億人を突破。同年アメリカで最も視聴された配信作品となるなど、一気に人気シリーズへと成長した。今回の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、そのドラマシリーズの続編として描かれる劇場映画であり、7年ぶりの『スター・ウォーズ』最新作としても注目を集めている。事前公開されたトレーラーも、公開から1か月で1,148万回以上再生されている。

Happyくじ / STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月下旬より登場。続報を待とう。