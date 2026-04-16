楽天は16日、青野拓海選手が14日に都内の病院で左外傷性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術を行ったと発表した。今後の回復状況を見て復帰を目指す。青野は今季ファームで12試合に出場して、打率.318、5打点の成績を残していた。