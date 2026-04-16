【スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 11月 発売予定 初回限定価格：14,080円 ウェーブは、プラモデル「スコープドッグ ターボカスタム［DX］」を11月に発売する。初回限定価格は14,080円。 本商品はOVA「装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー」に登場したAT「スコープドッグ ターボカスタム」を1/24スケー